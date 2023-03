Ala fine Fedez conferma: perché starò lontano dai social

Il rapper Fedez torna a far parlare di sé a causa della sua recente assenza alla conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori, in streaming su Amazon Prime dal 9 marzo, della quale è conduttore insieme a Frank Matano. A far preoccupare i suoi follower, inoltre, è stata la sua ultima storia pubblicata su Instagram, nella quale ha dichiarato di voler stare lontano dai social.

>>>>>> La star annulla tutti gli spettacoli



In molti si sono chiesti se la sua assenza alla conferenza stampa fosse dovuta a una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, ma il rapper ha prontamente smentito tali rumors, ringraziando invece la moglie per il costante supporto. Anche se alcuni dicono tutt’altro.

Le precedenti dichiarazioni di Fedez sui social, come la sua critica all’iniziativa della redazione di Fuori dal Coro e Mario Giordano, il video di lancio del podcast e la replica sulla beneficenza per la fondazione di De Benedetti, hanno contribuito ad alimentare le speculazioni sulla sua assenza e soprattutto sul suo stato di salute.



Non è la prima volta che Fedez suscita preoccupazioni tra i suoi fan a causa del suo rapporto con i social media. In passato, infatti, il rapper si è espresso contro gli haters e il cyberbullismo, affermando di essere stato vittima di questi fenomeni.



In ogni caso, la sua decisione di prendere una pausa dai social sembra essere motivata dalla necessità di proteggere se stesso e la sua salute mentale. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti dal rapper e augurargli una pronta ripresa.