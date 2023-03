È arrivata la “bomba”: Chiara ha chiesto il divorzio

Chiara Ferragni e Fedez

Fabrizio Corona, ex paparazzo e personaggio televisivo italiano, ha scatenato un putiferio sui social con una clamorosa indiscrezione riguardante la famosa coppia composta da Fedez e Chiara Ferragni. Su Telegram, Corona ha scritto che Fedez non si è presentato negli studi di Amazon per la presentazione della terza stagione di Lol perché sta male psicologicamente. Sempre secondo l’ex paparazzo, la Ferragni sarebbe sempre più propensa a chiedere il divorzio e tutto ciò avrebbe ripercussioni sulla salute mentale del rapper, che sarebbe affetto da un disturbo depressivo.

Per Corona vicino il divorzio tra Fedez e Ferragni

La vicenda, secondo Corona, sarebbe complicata anche perché con Amazon sarebbe prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e rischia di sfumare tutto. Queste indiscrezioni hanno fatto subito il giro dei social, scatenando un mare di commenti e dibattiti tra i fan della coppia. Molti hanno espresso solidarietà e preoccupazione per il cantante, mentre altri hanno invece espresso scetticismo sulla veridicità delle affermazioni di Corona.



In ogni caso, si tratta di una vicenda delicata che tocca la sfera privata di due personaggi pubblici molto amati dal pubblico italiano e che, speriamo, possa trovare una soluzione positiva per tutte le parti coinvolte. “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. – spiega Fabrizio Corona su Telegram – Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

E sul caso The Ferragnez su Amazon aggiunge: “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto”, spiega Corona. “Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.

