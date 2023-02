Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, interviene la psicologa: “Vi spiego cosa sta succedendo”

Dopo la lite in diretta tv durante il Festival di Sanremo, tra Chiara Ferragni e Fedez è crisi o no? Se si dovesse tenere conto dei diversi indizi che stanno venendo a galla in questi ultimi giorni sembrerebbe proprio di sì. Ma i rumors su una loro possibile separazione potrebbero rivelarsi soltanto una trovata pubblicitaria per tenere con il fiato sospeso i loro milioni di follower sui social. Adesso sulla spinosa vicenda interviene anche una psicologa. Ecco la sua spiegazione di quello che sta succedendo tra i due.

Chiara Ferragni e Fedez a Sanremo

Aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi Fedez e Chiara Ferragni sono stati visti entrare in un palazzo dove si dice abbia il suo studio il loro avvocato. Inoltre avrebbero chiesto a Prime di bloccare temporaneamente le riprese della seconda stagione di The Ferragnez. Anche la recente gita della Ferragni con i figli e il padre di Fedez lascia pensare. Per non parlare dello sfogo social del rapper contro il giornalista Mario Giordano, segno inequivocabile di un enorme nervosismo. Tutti segnali negativi insomma.

Ora però a far ben sperare è un nuovo post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram. L’influencer pubblica una story in cui alcuni ragazzi che festeggiano il Carnevale indossano delle maschere che riproducono i volti dei Ferragnez. “Aiuto!” è il suo unico commento. Certo, Fedez in carne ed ossa non c’è, ma l’atteggiamento di Chiara sembra positivo. A commentare questa situazione ingarbugliata ci prova la psicologa e terapeuta Ilaria Squaiella che, sul settimanale Chi, ha scritto un articolo dedicato alla crisi della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Riflessione in cui c’è spazio anche per la vicenda dei Ferragnez.

Il parere della psicologa

“Gli uomini avvertono la spinta alla carriera, che viene percepita come un aspetto fondamentale della loro identità e si sentono in dovere di dimostrarlo al mondo. – spiega la psicologa al settimanale diretto da Alfonso Signorini – In alcuni di loro può scattare una sottile e inconsapevole competizione con la compagna, soprattutto quando quest’ultima è lanciata nella professione ed è anche molto riconosciuta. Lei con un ruolo importante, portatrice di messaggi significativi. Lui spettatore, sostenitore della moglie che inaspettatamente è diventato protagonista”. Insomma, secondo la psicologa, la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo da protagonisti non ha fatto per niente bene a Fedez e Chiara Ferragni.

