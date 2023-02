Dopo la lite in diretta tv durante il Festival di Sanremo, tra Chiara Ferragni e Fedez è crisi o no? Se si dovesse tenere conto dei diversi indizi che stanno venendo a galla in questi ultimi giorni sembrerebbe proprio di sì. Ma i rumors su una loro possibile separazione potrebbero rivelarsi soltanto una trovata pubblicitaria per tenere con il fiato sospeso i loro milioni di follower sui social. Nei giorni scorsi i due sono stati visti entrare in un palazzo dove si dice abbia il suo studio il loro avvocato. Inoltre avrebbero chiesto a Prime di bloccare temporaneamente le riprese della seconda stagione di The Ferragnez. Anche la recente gita della Ferragni con i figli e il padre di Fedez lascia pensare. Per non parlare dello sfogo social del rapper contro il giornalista Mario Giordano, segno inequivocabile di un enorme nervosismo. Ora però arriva una notizia che fa sperare tutti i fan della coppia.

Fedez e Chiara Ferragni

Aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

A preoccupare i fan per una possibile crisi sono le fotografie scattate il giorno di San Valentino mentre Fedez e Chiara Ferragni entravano in una palazzina in centro a Milano dove ha il suo studio un noto avvocato milanese. “Le carte del divorzio sono già pronte”, ha scritto su Instagram un fan terrorizzato. Ma in realtà pare che il motivo della loro visita al legale sia legato a motivi professionali e non ad affari di cuore. Si vocifera infatti che Fedez e Chiara Ferragni siano andati a discutere con l’avvocato del contratto firmato con Prime per realizzare la seconda stagione di The Ferragnez. Documento che conterrebbe clausole rigidissime, soprattutto rispetto ai temi di realizzazione della serie dalla quale i due pare adesso che vogliano prendersi una pausa. Richiesta di stop che però sarebbe legata proprio al momento difficile che stanno vivendo.

Altra spia della possibile crisi è la gita fatta da Chiara Ferragni insieme ai figli in un agriturismo di Lenna, vicino Bergamo. L’influencer milanese ha pubblicato sui social alcuni scatti del viaggio dove era presente anche il padre di Fedez. Qualcuno interpreta questa presenza come il segno inequivocabile che tra i due va tutto bene. Altri invece pensano che la figura del nonno sia utile a far credere ai piccoli nipotini Leone e Vittoria che vada tutto bene.

Fedez intanto era scomparso da qualche giorno dai social. Segnale che certamente non ha rincuorato i fan. Poi ha deciso di tornare, ma solo per mettere in scena un furioso sfogo contro il giornalista di Mediaset Mario Giordano, accusato di indagare sulle sue preferenze sessuali. Ma gli insulti rivolti al conduttore di Fuori dal coro si sono rivelati un boomerang per lui. Ora però a far ben sperare è un nuovo post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram. L’influencer pubblica una story in cui alcuni ragazzi che festeggiano il Carnevale indossano delle maschere che riproducono i volti dei Ferragnez. “Aiuto!” è il suo unico commento. Certo, Fedez i carne ed ossa non c’è, ma l’atteggiamento di Chiara sembra positivo.

