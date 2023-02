Alatri, la rivelazione del padre di Thomas Bricca: “Io so quello che è successo prima”

Thomas Bricca è il ragazzo di 18 anni che domenica scorsa è stato colpito da un colpo di pistola ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il giovane si trova ricoverato in coma profondo all’ospedale San Camillo di Roma e lotta tra la vita e la morte. Ma i medici non hanno troppe speranze che la sua attività cerebrale possa ritornare nella norma. Secondo gli inquirenti le cause del tentato omicidio sarebbero da ricercarsi in un regolamento di conti tra bande di ragazzini. Forse per uno sgarro precedente, anche se non si esclude neanche la pista della droga. Il padre del giovane, disperato, si sfoga prima su Facebook e poi fa una rivelazione al Corriere della Sera.

Alatri, la rivelazione del padre di Thomas Bricca

“Thomas, amore di papà resisti”. È questo il primo drammatico post pubblicato su Facebook dal padre di Thomas Bricca quando ancora le speranze che il figlio si potesse salvare non erano svanite. Poi la speranza ha lasciato spazio alla disperazione e alla rabbia. “Figli di p… mi avete spezzato il cuore, bastardi tossici di m… dio perdona io no, bastardi”, questa la minaccia messa nero su bianco da Paolo Bricca sul social network.

Cosa è successo ad Alatri

“Era una lite tra ragazzini che andava avanti da tre giorni. – racconta adesso al Corriere cosa è avvenuto ad Alatri – È finita che uno di loro è stato buttato in un fossato e i suoi amici hanno deciso di vendicarsi e hanno assoldato un killer. Stiamo parlando di pistole, non sono cose da ragazzini. Io so quello che è successo prima. C’era stata questa lite, che andava avanti dal fine settimana, da tre giorni. Poi è successo che un gruppo di ragazzi ha buttato un giovane di un altro gruppo giù in un fossato. E questi ultimi, per vendicarsi, hanno pensato bene di assoldare un killer”.

“Ad Alatri ci sono tanti ragazzetti e non sanno mai che fare”, il padre di Thomas Bricca replica così al giornalista che gli domanda come sia possibile che si sia arrivati fino a questo punto. “Stanno lì questi ragazzi, vanno in giro, si fanno le birrette, le canne e alla fine litigano. Ho scritto quel post su Facebook come sfogo, perché ero arrabbiato”, conclude l’uomo che ha un’officina meccanica proprio ad Alatri.

