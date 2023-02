Caso Alec Baldwin, l’accusa: “Ecco perché ha sparato”

L’attore americano Alec Baldwin da qualche mese è protagonista di una torbida vicenda giudiziaria perché ha sparato, uccidendola, alla direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, durante l’addestramento alle armi da fuoco in occasione delle riprese del film ‘Rust’ il 21 ottobre del 2021 in New Mexico. L’accusa formale mossa nei suoi confronti dei procuratori di Santa Fe, che poche ore fa lo hanno incriminato per omicidio colposo “legato a negligenza”, insieme all’armiera Hannah Gutierrez-Reed, è di essersi trovato al telefono con i suoi familiari mentre impugnava la pistola con cui si stava addestrando.

Alec Baldwin, perché ha sparato

L’accusa ad Alec Baldwin

Secondo quanto ha scritto nel suo rapporto Robert Shilling, un investigatore speciale dell’ufficio del procuratore distrettuale, Alec Baldwin sarebbe stato “distratto” dalla discussione intrattenuta al telefono con i suoi familiari mentre si addestrava all’uso delle armi da fuoco per il suo ultimo film. Secondo quanto sostiene Shilling, se l’attore avesse eseguito insieme all’armiere tutti i controlli di sicurezza previsti dal protocollo, e soprattutto e non avesse puntato la pistola contro la direttrice della fotografia, “la tragedia non si sarebbe verificata”. Questa la sua grave accusa.

Ecco perché ha sparato

“Questa sconsiderata deviazione dagli standard noti, dalla prassi e dal protocollo ha causato direttamente la sparatoria fatale. – sottolinea l’investigatore speciale dell’ufficio del procuratore distrettuale spiegando perché l’attore ha sparato – Baldwin sapeva che la prima regola per la sicurezza delle armi è non puntare mai una pistola contro qualcuno a cui non intendi sparare”. Conclude così il suo rapporto.

Alec Baldwin si era difeso sostenendo che i tecnici di scena lo avevano rassicurato sul fatto che l’arma fosse stata già messa in sicurezza. E aveva dunque puntato la pistola verso la telecamera premendo il grilletto. L’unico proiettile sparato ha ucciso la donna di 42 anni, madre di un figlio. Ma ha ferito anche il regista Joel Souza. Anche se in modo non grave. L’attore 64enne aveva parlato di “tragico incidente”. Ora toccherà ad un tribunale emettere una sentenza. Se venisse giudicato colpevole, Baldwin rischia fino a 18 mesi di carcere.

