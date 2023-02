Alec Baldwin torna sul set di Rust, il film “maledetto”

L’attore americano Alec Baldwin tornerà presto sul set del western “Rust”. Durante le riprese è morta Halyna Hutchins, amata direttrice della fotografia. La notizia è stata diffusa dall’Hollywood Reporter. La produzione ha annunciato che sostituirà Hutchins con Bianca Bline. In onore della fotografa sarà realizzato un documentario, con il benestare della sua famiglia.

Il processo ad Alec Baldwin e all’esperta armatrice Hannah Gutierrez-Reed continua in New Mexico. L’attore si era inizialmente dichiarato estraneo ai fatti, ma le cose sembrano essere andate diversamente. Hutchins è morta per un colpo sparato dalla pistola che Baldwin stava usando sul set. I fatti sono ancora in fase di ricostruzione. Era stato incriminato anche il vicedirettore della regia, David Halls, per uso negligente di arma da fuoco. Halls ha patteggiato un risarcimento.

Lo stesso regista di “Rust”, Joel Souza, ha dovuto prendere un lungo periodo di pausa perché è stato ferito a bruciapelo al braccio destro nella stessa situazione in cui è morta la direttrice della fotografia. A prendere il posto di Hutchins ci sarà Bianca Bline, reduce dal successo dell’acclamato “Marcel the shell”.

I produttori di Rust hanno anche annunciato che onoreranno la memoria di Halya Hutchins dedicandole un documentario. Il film ripercorrerà l’intera carriera di Halya, compreso il suo lavoro per la produzione sul cui set è morta. L’operazione ha ottenuto il consenso del vedovo di Hutchins e della sua famiglia.

