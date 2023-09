Ennesima strage della follia che distrugge un’altra famiglia italiana. Stavolta accade ad Alessandria, in Piemonte, dove un uomo ha ucciso la suocera che era andato a trovare all’istituto Divina Provvidenza del quartiere Orti e poi si è tolto la vita nel cortile della casa di riposo. Ma quando i poliziotti sono entrati nella sua abitazione per cercare gli altri parenti hanno fatto un’altra macabra scoperta: anche la moglie e il figlio erano morti, probabilmente uccisi sempre da lui.

Strage ad Alessandria, uomo uccide tutta la sua famiglia

Ad ogni modo, le indagini in corso dovranno aiutare a chiarire diversi aspetti rimasti ancora oscuri di questa strage avvenuta ad Alessandria. A lavorarci senza sosta sono i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche della città piemontese. Si sta cercando di capire quali possano essere state le ragioni che hanno portato l’uomo a sterminare la sua famiglia, suocera compresa.

Secondo quanto si è appreso finora, l’uomo che ha ucciso la suocera nella casa di riposo di Alessandria, e probabilmente anche la moglie e il figlio, aveva circa 60 anni. L’ipotesi più credibile al momento è che l’assassino suicida abbia tolto la vita prima ai familiari più stretti per poi recarsi all’istituto Divina Provvidenza dove ha completato la sua sanguinosa opera.