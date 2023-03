Cecchi Paone a L’isola dei famosi col compagno, appello alla Meloni: “Giorgia sposaci”

Alessandro Cecchi Paone torna a far parlare di sé e della sua storia d’amore con Simone Antolini, un ragazzo di 35 anni più giovane di lui. Intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, su Radio24, il giornalista conferma la presenza sua e del suo compagno alla prossima edizione del reality show L’isola dei famosi che prenderà il via tra pochissimo. Ma Cecchi Paone affronta la chiacchierata con il collega letteralmente senza peli sulla lingua, visto che si lascia andare anche ad alcune confessioni piccanti. Da segnalare, infine, l’accorato appello lanciato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Alessandro Cecchi Paone e il compagno

Cecchi Paone a L’isola dei famosi

“La scuola radicale ci insegna che se le cose non le fai, la gente non ti crede. – così Alessandro Cecchi Paone a La Zanzara – Andiamo a L’isola dei famosi per dare un messaggio di normalità. Io ho 61 anni, lui 26. Tutti i miei studenti maschi etero sono deliziati dall’idea di avere una milf. Il nostro è un discorso all’inverso. All’Isola festeggeremo un anno insieme”, dichiara con una felicità incontenibile l’ex presentatore tv.

“Di Simone mi piace il cu*o, è la verità. – ammette poi Alessandro Cecchi Paone scendendo anche nei particolari della pratica che preferisce – Il lato b dei maschi, perché sono sportivi e hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione per chi ama quell’aspetto. Di matrimonio non ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per 10 anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”, aggiunge poi con aria quasi di sfida nei confronti del premier.

Cecchi Paone critica infine il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che recentemente ha dichiarato che gli sarebbe dispiaciuto avere un figlio gay. “Fa male a dirlo, ci sono tanti figli omosessuali. – lo attacca Cecchi Paone – Non ha offeso i gay, ma ha addolorato tutte quelle persone che vorrebbero essere accolte dai loro padri. Se è fascista? Sì, sicuramente. Nella Repubblica democratica basata sulla Costituzione antifascista non è la persona adatta”, conclude il prossimo concorrente de L’isola dei famosi.

