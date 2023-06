“Alessandro è un mostro, è imperdonabile”, tra le lacrime la madre dell’assassino di Giulia Tramontano

Si sentono ancora le parole piene di dolore e rimpianto di Maria, madre di Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la giovane Giulia Tramontano, in attesa del loro figlio, ormai al settimo mese di gravidanza.

>>>>>> La decisone del giudice



In un’intervista piena di lacrime e rimorsi rilasciata a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, Maria ha espresso la sua disperazione e la sua incomprensione di fronte a un crimine così orribile e inimmaginabile.

“Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare… La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia”, ha affermato tra le lacrime.



L’atto di Impagnatiello ha scioccato non solo la sua famiglia, ma l’intero Paese, lasciando una scia di dolore e incredulità. “Ale non era così, credetemi. Non lo so cos’è successo. Io non ci credo ancora, non ci credo”, ha continuato Maria, apparentemente sconvolta e incapace di accettare la terribile realtà.



La comunità in lutto cerca di capire, ma si trova di fronte a un atto imperdonabile e un dolore che non conosce confini. Maria, la madre del presunto colpevole, ha espresso il suo rimorso e la sua vergogna, ma le sue parole di scusa, per quanto sincere, non possono lenire il dolore della famiglia Tramontano.



L’indagine sulla morte di Giulia Tramontano continua, mentre la comunità cerca di fare i conti con la tragedia e di trovare un qualche senso in un evento così devastante. L’unico desiderio ora è che la giustizia prevalga e che Giulia e il suo bambino non siano dimenticati.



Intanto, mentre le indagini proseguono, la memoria di Giulia Tramontano rimane viva nel cuore dei suoi cari e della comunità, come un ricordo doloroso ma necessario della fragilità della vita e della necessità di proteggere e rispettare ogni singola esistenza.