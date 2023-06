Alessandro Impagnatiello, la richiesta assurda dal carcere, ma Paolo Crepet lo stronca: “Non puoi farlo”

Alessandro Impagnatiello in carcere rischia l’incolumità o addirittura la vita. Ma questo non gli ha impedito di avanzare una assurda richiesta, stroncata però dallo psichiatra Paolo Crepet. È questo ciò che sta accadendo all’assassino di Giulia Tramontano, la donna trovata senza vita dopo essere stata uccisa a coltellate dal suo compagno mentre era incinta di sette mesi. La drammatica vicenda ha commosso e indignato tutta Italia. Ed evidentemente, da quanto si apprende, non è stata presa particolarmente bene nemmeno dagli altri detenuti del carcere di San Vittore a Milano. È noto infatti che uccidere un bambino non è un atto troppo apprezzato dai carcerati. Per questo l’ormai ex barman è stato trasferito nel reparto dei detenuti a rischio. Ed è proprio da lì che arriva la richiesta rispedita in malo modo al mittente da Crepet.

Paolo Crepet stronca Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha chiesto infatti di poter vedere il figlio di sei anni, nato da una precedente relazione rispetto a quella stretta con la sua vittima Giulia Tramontano. Ma Paolo Crepet, intervistato da La Stampa, si dice totalmente contrario a questa ipotesi. “Quel bambino che ha già l’età per capire un ragionamento, va innanzitutto tutelato. – spiega lo psichiatra – E lo si può tutelare soltanto raccontandogli tutta, dico tutta, la verità. Ovvero che suo padre ha ucciso la sua compagna e il suo fratellino, perché di questo si tratta”.

Secondo Paolo Crepet, Alessandro Impagnatiello chiede di vedere il figlio “con tutta probabilità perché si tratta di una strategia, magari concordata con i suoi legali. Inoltre, dato che questo soggetto ha trascorso la vita a manipolare qualsiasi cosa, potrebbe pensare che chiedere di incontrare il figlio sia una mossa che gli restituisce un’immagine seppur residua di umanità”, sospetta lo psichiatra.