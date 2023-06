Impagnatiello e la telefonata a Chi l’ha visto: ecco cosa diceva di Giulia Cronaca, Media e TV

Prima del suo tragico epilogo, con la scoperta del suo omicidio da parte del compagno, la vicenda della scomparsa di Giulia Tramontano era finita anche a Chi l’ha visto. La trasmissione di Rai3 che si dedica alla ricerca delle persone scomparse, in onda dal 1989, aveva infatti deciso di contattare anche Alessandro Impagnatiello per raccogliere più informazioni possibili su Giulia. Ma la sua risposta ha lasciato di sasso la giornalista che ha provato a porgli delle domande.

È il 29 maggio scorso quando, alle ore 18.54, l'inviata di Chi l'ha visto, Veronica Briganti, telefona ad Alessandro Impagnatiello. L'uomo non è ancora né indagato, né sospettato di avere ucciso Giulia Tramontano. La giornalista gli chiede di fare un appello alla compagna per cercare di convincerla a farsi viva. "Non ho proprio voglia di parlare. Chiudo qui la telefonata. Ho già le mie cose per la testa, non ho voglia di parlarne", questa però la sua replica fredda e scostante. Tuttavia, pochi minuti dopo quella telefonata a Chi l'ha visto, Impagnatiello avrebbe iniziato a mandare una serie di messaggi su WhatsApp a Giulia. "Prima in casa continuavo a guardare la nostra foto di Ibiza che abbiamo fatto il quadro. – scriveva nonostante fosse stato proprio lui ad ucciderla – So che non sono stato un fidanzato ideale negli ultimi mesi. Ti ho mancato di rispetto. Mi hai fatto esplodere il cuore. Non volevo spezzare il tuo io invece. Non volevo che non ti brillassero più gli occhi quando stavamo insieme. Hai il pieno delle ragioni, il pieno, ma voglio chiederti solo un favore. Dicci solo che stai bene. Dicci solo che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto. Solo questo, ti prego".

La giornalista di Chi l’ha visto decide poi di contattare anche la madre di Impagnatiello. “Purtroppo Alessandro non può rilasciare interviste. – affermava infastidita la signora Loredana – Qualsiasi cosa sia: Alessandro non può, abbiamo appena finito di chiedere il permesso. Ci è stato detto: i giornalisti scrivono una cosa per telefono, poi lei sa… Non si permetta però di dire cose che non deve dire”. Poi, di fronte alle insistenze dell’inviata, è sbottata urlando e piangendo al telefono: “Un appello? Ma lei sta scherzando? Un appello, ma lei scherza? Lei non si deve permettere! Deve tornare Giulia, tutto come prima, ok?”.

