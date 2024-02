Gli amici di Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo da ormai 3 anni senza lasciare tracce, hanno lanciato una nuova iniziativa, invitando chiunque abbia a cuore il caso a inviare mail all’indirizzo ufficiale del Commissario straordinario per le persone scomparse. La richiesta è che si faccia il possibile per continuare le ricerche. Il giovane è sparito nel nulla il 5 dicembre 2020, quando aveva 21 anni, e da allora non si è più saputo nulla di lui. Nonostante sia passato tanto tempo, la madre Roberta e il marito non hanno ancora perso la speranza di ritrovarlo e si battono affinché si continui a parlare di lui, senza lasciar cadere tutto nel dimenticatoio.

L’appello degli amici e della famiglia di Alessandro Venturelli

“Siccome c’è silenzio assoluto su questo fascicolo di cui è stata chiesta l’archiviazione mesi fa, e siccome ci sono aspetti che ancora andrebbero presi in considerazione, c’è stata questa iniziativa di scrivere una mail al commissario straordinario per le persone scomparse per dare un input, per cercare Alessandro e sensibilizzare le istituzioni” ha detto la mamma del ragazzo. Aggiungendo: “Il silenzio uccide. per questo è sempre bisogno di tenere in qualche modo alta l’attenzione”.

La mamma di Alessandro da tempo chiede alla Procura di Modena di non archiviare il caso e di continuare a cercare Alessandro. Anche all’estero, in particolare in Olanda, Paese dal quale sarebbero arrivate alcune segnalazioni sul ragazzo.