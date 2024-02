Tragedia sfiorata all’alba di oggi, mercoledì 21 febbraio, a Napoli: nel quartiere Vomero due vetture, una parcheggiata ed un’altra in transito, sono state letteralmente inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di san Martino.

Leggi anche: Alessandro Venturelli scomparso da 3 anni. L’appello della madre: “Aiutateci, il silenzio uccide”

La voragine si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti ad uscire autonomamente dall’auto. La zona è stata transennata, mentre una ventina di famiglie sono state evacuate.

Dopo aver evacuato le venti famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del comune di Napoli.