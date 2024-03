Una telefonata anonima ha scosso il supermercato Todis di Giulio Agricola: “C’è una bomba nel supermercato”, ha avvertito la voce sconosciuta. È accaduto oggi, venerdì 29 marzo 2024, lungo la via Tuscolana, a pochi passi dalla stazione della metropolitana della linea A di Giulio Agricola.

Dopo la minacciosa telefonata ricevuta, il personale del supermercato non ha esitato a contattare i soccorsi. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, mobilitando diverse squadre per assicurarsi che l’area fosse sicura e per verificare la credibilità della minaccia.

L’allarme ha visto l’arrivo immediato sul luogo dei carabinieri delle compagnie di Casilina e Cinecittà, insieme ai colleghi del Radiomobile, agli artificieri e alle unità cinofile. L’operazione ha avuto l’obiettivo di ispezionare il supermercato in cerca di possibili ordigni esplosivi, seguendo le indicazioni fornite dalla chiamata anonima.

Al fine di consentire le operazioni di bonifica gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale hanno provveduto a chiudere la via Tuscolana nel tratto compreso tra via Valerio Publicola e largo Appio Claudio, in direzione fuori Roma. Terminate le ispezioni, che hanno dato esito negativo, le persone evacuate sono potute rientrare nelle loro abitazioni.

Al momento, si spera che l’allarme possa rivelarsi infondato, ma le indagini sono tuttora in corso per accertare la veridicità della minaccia e identificare eventuali responsabili di questo gesto allarmante che ha turbato la comunità locale.

Leggi anche: Trani, allarme bomba: chiuse tutte le scuole e forti disagi al traffico ferroviario