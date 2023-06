Allarme bomba di fronte alla casa del procuratore

Allarme bomba di fronte alla casa di Luca Tescaroli, procuratore aggiunto. Questa mattina alle 8 è suonato l’allarme. Gli uomini della scorta del procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli, hanno trovato una scatola metallica con fili elettrici che sporgono davanti al portone della sua casa fiorentina, situata nel centro della città. L’allarme è stato immediato per il timore di una bomba. Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti sul posto.

È scattato l’allarme bomba di fronte al portone del procuratore Tescaroli a Firenze. Artificieri al lavoro. Secondo le informazioni, le telecamere hanno registrato due uomini che si avvicinano al portone e abbandonano la scatola. I filmati, già in possesso dei carabinieri, risalgono alla notte scorsa. Sono attualmente in corso accertamenti per identificare i due uomini e per determinare se si tratta di un ordigno esplosivo o di un avvertimento.

Tescaroli è noto per le sue indagini sulla strage di Capaci e su Mafia capitale, insieme al procuratore facente funzioni Luca Turco, è responsabile dell’inchiesta sugli autori nascosti delle stragi del ’93-’94. In particolare, nelle ultime settimane sta conducendo gli accertamenti sulle presunte rivelazioni di Baiardo riguardo a una foto che ritrarrebbe Berlusconi insieme al boss Graviano.