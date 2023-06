Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Marzaglia, vicino a Modena. Yahya Hkimi, un ragazzo di 18 anni che era scomparso da mercoledì, è stato ritrovato senza vita nel fiume Secchia. Il corpo del giovane è stato individuato dai vigili del fuoco durante una ricerca concentrata in un’ansa del fiume, a circa cinquecento metri a valle del luogo in cui era stato visto per l’ultima volta.

Secondo le testimonianze, Yahya stava facendo il bagno nel fiume insieme a un amico minorenne, che lo stava filmando mentre fingeva di essere trascinato dalla corrente del fiume. Nella tragedia, il giovane si è tuffato nel fiume per due volte, riemergendo con successo entrambe le volte. Al terzo tuffo, però, Yahya non è più riemerso.

Grazie al video girato dall’amico, i soccorritori sono stati in grado di localizzare con precisione il punto in cui Yahya è annegato. Il ragazzo era molto amato dai suoi compagni di scuola, che ora piangono la sua scomparsa.