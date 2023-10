Allerta in metro, donna con velo minaccia di farsi esplodere

Polizia e antiterrorismo in azione

Allarme nel metrò, donna con velo minaccia di farsi esplodere. È successo questa mattina nella metropolitana di Parigi, dove una donna ha urlato più volte “Allah Akbar!”. Minacciando, poi, di farsi esplodere. I cittadini hanno cominciato a scappare terrorizzati, creando gravi problemi di disordine pubblico. La polizia e l’antiterrorismo sono accorsi sul posto e bloccato la donna sparandole nel torace. La donna si trova in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Gli avvenimenti si sono svolti nella stazione metropolitana della biblioteca Francois-Mitterand. Il quotidiano Le Figaro ha specificato che gli agenti hanno sparato dopo che la donna si è rifiutata di mostrare le sue armi.

