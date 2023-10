Momenti di terrore si stanno vivendo nella città di Warabi, centro che fa parte dell’area metropolitana di Tokyo, in Giappone, dove un uomo armato ha fatto irruzione in un ufficio postale prendendo in ostaggio un numero ancora imprecisato di persone che in quel momento si trovavano all’interno.

🔴 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴: A suspected gunman has taken an unknown number of people hostage inside a post office in Warabi City, Japan.



日本の蕨市の郵便局内で銃を乱射した容疑者が不詳の人質をとった。 pic.twitter.com/AVfIlk3tnG — Lounge Digest (@loungedigest) October 31, 2023

Uomo armato fa irruzione in un ufficio postale in Giappone

“Verso le 14.15 di oggi una persona ha preso degli ostaggi e si è rintanata in un ufficio postale nella zona Chuo 5-chome della città di Warabi. – questo il comunicato emesso dalle autorità del centro abitato del Giappone – L’autore del reato possiede quella che sembra essere una pistola. Chiunque si trovi vicino alla scena è invitato a seguire le istruzioni della polizia e ad evacuare secondo tali istruzioni”.

Secondo il quotidiano locale Yomiuri, all’interno dell’edificio potrebbero trovarsi una decina di impiegati. Lo stesso uomo armato che oggi ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Warabi è sospettato anche di essere stato il protagonista di una sparatoria avvenuta in un ospedale di Toda, nella prefettura di Saitama, dove due persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Il canale televisivo TB riferisce invece che le forze dell’ordine hanno chiesto a 300 residenti della zona di evacuare le loro case. La presunta presa di ostaggi è stata anche ripresa dalle telecamere delle tv che hanno inquadrato un uomo che indossa una giacca e un berretto scuri. Crimini di questo tipo sono comunque molto rari in Giappone, dove il tasso di omicidi è basso e le leggi sulle armi sono tra le più severe al mondo. Negli ultimi tempi però si sono verificati alcuni clamorosi attentati, come l’omicidio avvenuto nel luglio del 2022 dell’ex primo ministro Shinzo Abe, ucciso con un’arma da fuoco artigianale durante un discorso di campagna elettorale.

