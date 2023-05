Alluvione in Emilia Romagna, la giornalista Rai scappa dall’hotel e esulta: rimproverata in diretta dalla conduttrice

Momenti di tensione nello studio di Agorà durante un collegamento con una inviata nelle zone dell’Emilia Romagna più colpite dall’alluvione. Lo scontro si consuma tra la cronista Barbara Gubellini e la conduttrice del programma di Rai 3, Monica Giandotti. La Gubellini inizia il suo collegamento da un hotel di Faenza. Ma poco dopo si mostra all’aperto, vantandosi di essere “scappata” dall’albergo, nonostante le raccomandazioni del sindaco ai suoi cittadini di non uscire per nessun motivo di casa. È a quel punto che si scatena la reazione stizzita della Giandotti.

Alluvione: scontro in diretta ad Agorà tra Giandotti e Gubellini

I primi due collegamenti per raccontare l’alluvione in Emilia Romagna avvengono dall’hotel in cui la giornalista di Agorà era ospitata. “Vi faccio vedere dal balcone di camera mia la situazione. È impossibile abbandonare il palazzo”, racconta Barbara Gubellini mentre il suo operatore riprende immagini drammatiche.

Poco dopo la Gubellini riprende il collegamento, ma stavolta si trova all’aperto. “Guarda, sono stata l’unica dell’albergo a scappare. – si rivolge così alla conduttrice di Agorà Monica Giandotti – Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe. Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta. Però era un garage al piano terra, non era seminterrato. E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità”, conclude così il suo racconto dell’alluvione.