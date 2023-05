Alluvione e maltempo in Emilia Romagna, chi erano le vittime

Ecco chi erano le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, annuncia l’allerta rossa per il meteo anche nella giornata di domani, giovedì 18 maggio, con le scuole chiuse su quasi tutta la Romagna. E riferisce della presenza di diversi dispersi. Purtroppo, quindi, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Sono nove le vittime accertate. Ecco chi erano e come sono morte.

La mappatura idrogeologica dell’Arpae evidenzia numerose aree oltre la soglia critica

Chi erano le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

Sappiamo chi erano le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna finora accertate. Sono quattro le vittime accertate a Cesena, tre a a Forlì, una in provincia di Ravenna, una nel Bolognese. A Ronta di Cesena sono morti due coniugi, Sauro Manuzzi e Palma Maraldi, lui 70 anni e lei 60. Andavano verso Boscone, dove possedevano un’azienda agricola. L’acqua li ha trascinati sul fondo. Nonostante i divieti, cercavano di constatare le condizioni dell’azienda intorno alle 22 di ieri sera. Il corpo di Sauro è stato ritrovato subito, per Palma ci sono volute diverse ore, perché è stata trascinata per più di venti chilometri e la notizia del ritrovamento è arrivata in mattinata.

A Casale di Calisese in provincia di Cesena, un uomo di mezz’età è morto dopo la frana di un costone dalla vicina collina, che l’ha travolto mentre si trovava nel giardino di casa sua. Ancora a Cesena, in zona Ponte Vecchio, un anziano è stato colto da un infarto mentre cercava di mettersi in salvo dall’esondazione.