Alluvioni in Emilia Romagna, si aggrava il bilancio delle vittime

Alluvioni in Emilia Romagna, sale il numero delle vittime. Dopo 24 ore di stasi, sono salite rapidamente da 9 a 14 le vittime. Le ultime cinque tutte nel Ravennate. I primi due sono due coniugi di Russi, in provincia di Ravenna. Erano due agricoltori: 73 anni lui e 71 lei. Sono stati trovati senza vita nei piani bassi della loro abitazione. A lanciare l’allarme è stato il figlio, già ieri, sui social. Probabilmente i due erano tornati in casa per cercare di recuperare degli oggetti. Forse un elettrodomestico, infatti i soccorritori non escludono la possibilità che siano morti per una folgorazione, propagata nell’appartamento allagato. Altri tre morti sono stati individuati poco dopo. A Sant’Agata sul Santerno, sono stati recuperati un anziano che viveva in malattia sul letto, trovato in casa, e una donna che non è ancora stato possibile identificare. Nella frazione di Castel Bolognese è stato trovato il corpo di un uomo che sembra non sia voluto andare via all’arrivo delle acque. Risulta inoltre una persona dispersa a Boncellino.

