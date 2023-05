Red Ronnie nuovamente protagonista di una bufera social. Stavolta il noto critico musicale prende posizione sulla recente alluvione che si è verificata in Emilia Romagna e nelle Marche. Ronnie è conosciuto anche per essere un fervente sostenitore di alcune teorie cosiddette complottiste, come quelle sul coronavirus o sugli ufo. E anche stavolta non si smentisce, lasciando intendere in un video postato su Youtube che dietro il disastro che si è verificato ci possa essere la mano dell’uomo per mezzo di aerei che probabilmente rilascerebbero misteriose scie chimiche. Ma la sua ipotesi scatena la reazione del web. E alla fine il mistero viene risolto.

Leggi anche: Alluvioni in Emilia Romagna, si aggrava il bilancio delle vittime

Alluvione in Emilia Romagna: il sospetto di Red Ronnie

“A Bologna oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il terremoto in Turchia?”, si chiede Red Ronnie in un post su Twitter a cui è allegato il video di Youtube. Insomma, secondo la sua opinione, l’alluvione potrebbe essere stata provocata dall’uomo. Altro che evento naturale imprevedibile.

Bologna oggi non piove Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo

Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il erremoto in Turchia? La RAI in un #emiliaromagna #alluvionehttps://t.co/Hi1IyQM9hN — Red Ronnie 💙🎸 (@RedRonnie) May 18, 2023

Nel video Red Ronnie mostra il tragitto compiuto da un aereo il 14 maggio. A suo dire il velivolo sarebbe passato più volte anche sopra l’Emilia Romagna. “Perché tutte queste rotte ripetute all’infinito? – si chiede polemicamente il deejay – Qualcuno ce lo può spiegare? Come qualcuno ci può spiegare le rotte in cerchio fatte da un aereo Nato sulla zona dalle Marche dove poi è avvenuta l’alluvione? O i lampi nel cielo prima del terremoto in Turchia? La Rai in un servizio di Voyager dimostrò che i terremoti possono essere provocati”. Insomma, Ronnie dubita che l’alluvione sia stata un evento naturale.