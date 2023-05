Alluvione, bufera sul sindaco di Pesaro: “Qui siamo sott’acqua e tu sei da Floris”

Non solo solidarietà e immenso cordoglio da parte di tutta Italia nei confronti delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Nelle ultime ore, infatti, è esplosa anche una furiosa polemica politica che poi ha avuto un pesante seguito sui social. Protagonista involontario della bagarre è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il primo cittadino pesarese in quota Pd è stato infatti accusato da Giulia Marchionni, consigliera comunale della lista di centrodestra Prima c’è Pesaro, di essersi fatto ospitare da Giovanni Floris in tv a Dimartedì , mentre “la città si vegliava sott’acqua”.

Alluvione: Matteo Ricci criticato perché ospite di Dimartedì

Il sindaco Matteo Ricci “è partito da Pesaro con il treno delle 9. Come si fa a gestire un’emergenza a 300 chilometri di distanza? Mentre la città si svegliava sott’acqua, lui partiva per la Capitale”, attacca la consigliera Marchionni che non perdona al primo cittadino il fatto di essersi allontanato dalla città per andare a Dimartedì proprio nel bel mezzo dell’emergenza provocata dall’alluvione.

Le accuse della consigliera di centrodestra scatenano la reazione dei social network in serata, quando qualcuno vede Matteo Ricci ospite di Dimartedì che non discute di alluvione, ma di altri argomenti come immigrazione e riforme costituzionali. “Perché non ha obbligato gli esercizi commerciali e i ristoranti a rimanere chiusi?”, si domanda polemicamente qualcuno. “Grazie al Pd, sta di fatto che il sindaco ha sempre avuto altre priorità”, ironizza un altro. “Invece di andare in tv tutti i giorni, si occupasse della potatura delle piante lungo i fiumi e della pulizia dei torrenti”, lo bacchetta un altro ancora.