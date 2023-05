Castrocaro Terme, provincia di Forlì – Nel mezzo del drammatico scenario dell’alluvione che sta colpendo l’Emilia-Romagna, una storia a lieto fine ha illuminato le tenebre dell’emergenza. Due bambine piccole, insieme ai loro genitori, si sono trovate bloccate nella loro casa allagata, ma sono state tratte in salvo grazie all’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco.



L’equipaggio dell’elicottero Drago150, in servizio presso la sede di Bologna, è stato protagonista dell’operazione di salvataggio che ha restituito la speranza a questa famiglia in pericolo. Attraverso un tweet, i Vigili del Fuoco hanno condiviso la buona notizia, confermando che le due bimbe sono ora al sicuro e sorridenti.

🔴 Due creature bloccate con la famiglia nella casa allagata a Castrocaro Terme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti#alluvione #EmiliaRomagna #16maggio pic.twitter.com/QERffRLnJS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

La tempesta che ha colpito l’Emilia-Romagna ha causato numerosi danni e allagamenti in diverse località, mettendo a dura prova le risorse e l’organizzazione dei soccorsi. Tuttavia, grazie alla prontezza di intervento e alla determinazione dei Vigili del Fuoco, una tragedia è stata evitata.



L’elicottero Drago150 si è rivelato uno strumento fondamentale per raggiungere le zone colpite e fornire assistenza in tempi rapidi. Grazie alla sua capacità di volo e alla professionalità dell’equipaggio, è stato possibile raggiungere la casa della famiglia bloccata a Castrocaro Terme e mettere in atto un’immediata operazione di salvataggio.



Mamma e papà hanno vissuto momenti di angoscia e preoccupazione, ma l’arrivo dell’elicottero Drago150 ha portato sollievo e speranza. I Vigili del Fuoco hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno e la loro dedizione nel preservare la vita e la sicurezza dei cittadini.

Un bellissimo lieto fine

Ora, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le due bambine sono al sicuro e hanno ritrovato il sorriso. Questo lieto fine rappresenta un raggio di speranza in mezzo alle difficoltà che l’Emilia-Romagna sta affrontando. È un simbolo di solidarietà e di umanità che ci ricorda l’importanza di essere uniti in momenti di crisi.



Mentre l’Emilia-Romagna si batte contro gli effetti devastanti dell’alluvione, la storia di queste due bambine salvate dai Vigili del Fuoco ci ricorda che, anche nelle situazioni più difficili, c’è sempre spazio per la speranza e per il coraggio di coloro che