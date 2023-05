In Romagna l’enorme massa d’acqua che ha provocato l’alluvione adesso non fa più paura. Ma questa mattina il Comune di Ravenna ha diffuso sui social un vademecum dell’Ausl intitolato ‘Indicazioni e norme di comportamento sanitarie per cittadini e volontari’. La preoccupazione è che le acque che hanno allagato il territorio nei giorni scorsi possano essere contaminate da sostanze chimiche, da rifiuti agricoli e industriali o dai reflui che provengono dalle fogne. Il rischio per la salute dei cittadini è considerato alto, per questo è scattato l’allarme sanitario.

Alluvione: in Romagna scatta l’allarme sanitario

Allarme sanitario che avrà i suoi primi effetti venerdì 26 maggio nel Comune di Conselice, dove sono già in programma per i residenti vaccinazioni antitetaniche senza appuntamento. Ad ogni modo, dopo l’alluvione che ha colpito anche la Romagna, i medici raccomandano ai cittadini di lavarsi con frequenza le mani per evitare infezioni gastrointestinali, e di utilizzare la mascherina Ffp2 se si entra in contatto con superfici coperte da muffe.

Tra le norme di comportamento adottate con questo allarme sanitario dovuto all’alluvione in Romagna ci sono quella di “indossare sempre stivali o calzatura robusta per proteggervi. Evitare ciabatte e infradito”. Oppure di “indossare i guanti quando si prevede il contatto e aver cura di lavare bene le mani con sapone e acqua corrente, al termine. Evitare di toccare viso, bocca e occhi con le mani non pulite. Lavare sempre le mani dopo ogni contatto con acqua e terreno, compreso animali bagnati”.