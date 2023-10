Quanti soldi ha stanziato il governo Meloni per la Romagna colpita dall’alluvione del maggio scorso? E quanti ne sono già arrivati nelle tasche di famiglie e imprese? A fare i conti in tasca all’esecutivo di centrodestra è Milena Gabanelli insieme a Giusi Fasano sul Corriere della Sera. Dopo 143 giorni “ancora nulla”, accusano le giornaliste. Anche se la stessa Giorgia Meloni, arrivata nei luoghi del disastro, aveva promesso: “Risarciremo al 100% chi è stato danneggiato”.

Alluvione Romagna, Milena Gabanelli fa i conti in tasca alla Meloni

Secondo Milena Gabanelli, si legge sul Corriere, i fondi necessari per la ricostruzione della parte della Romagna colpita dall’alluvione di maggio “ammontano a 8,5 miliardi così divisi: 3,8 miliardi per il patrimonio pubblico come strade, scuole, canali; 2,2 miliardi per i danni alle abitazioni; 1,8 miliardi per i danni alle attività produttive, comprese le aziende agricole. A questa cifra vanno aggiunti 682 milioni già spesi per fronteggiare l’emergenza e per la messa in sicurezza del territorio, di cui 412 anticipati da Comuni, Province, Regioni e consorzi di bonifica”.

Ma al momento non si è visto quasi niente, accusa Milena Gabanelli, perché il leader della Lega Matteo Salvini ha posto il veto sull’utilizzo della Protezione civile e sulla nomina a Commissario straordinario del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini del Pd. Alla fine di agosto viene finalmente nominato in quel ruolo il generale Francesco Figliuolo. Al momento però la sua struttura è riuscita a spendere soltanto qualche centinaio di milioni per la cassa integrazione dei lavoratori e per aiutare le aziende che esportano messe in ginocchio dall’alluvione.