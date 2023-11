In Toscana, il timore di ulteriori disastri si rinnova a seguito dell’alluvione del 2 novembre. A Quarrata, il torrente Stella ha nuovamente rotto l’argine, proprio dove si erano verificati i danni della recente alluvione. Molti degli abitanti del piccolo comune sono stati costretti a trovare rifugio ai piani alti delle loro case, svegliati da un allarme diffuso sui social dal comune alle 4 del mattino: «A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada». La rottura dell’argine è stata segnalata in località Pontetorto, e i vigili del fuoco insieme al personale della protezione civile sono intervenuti prontamente.

L’Ombrone ha oltrepassato il secondo livello di guardia

La regione, tuttavia, continua ad essere martoriata da piogge che mettono a dura prova i bacini e i terreni già saturi. L’Ombrone a Ponte alle Vanne ha oltrepassato il secondo livello di guardia a 4.60 m, e la Brana ad Agliana si avvicina pericolosamente al secondo livello, con un’altezza di quasi 3 metri. La situazione rimane critica, con la comunità toscana in attesa di condizioni meteorologiche più favorevoli per iniziare i lavori di sistemazione e prevenzione.

