Amadeus sbotta: duro messaggio ai politici

“Mai in quattro anni ho ricevuto pressioni politiche, non lo permetterei mai, ve lo posso garantire”. Così Amadeus rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. “Non permetterei mai a nessun politico di dirmi cosa dovrei fare”, ha aggiunto il conduttore.

Anche Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento di Rai 1, si accalora durante la conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso Fedez: “Dimissioni?. È incivile che debba rispondere di omesso controllo degli artisti”.

Cosa erano cosa era successo? Le dichiarazioni Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera., sono piombate su Sanremo come una bomba: “In Rai sapevano ma nessuno ha fatto nulla, rendendosi di fatto complici del soliloquio politico di Fedez e del suo attacco ad un viceministro della Repubblica. Secondo quanto riportato oggi da Verità, il suo show sarebbe stato provato prima della ufficiale messa in onda. Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non smentiti, dovranno necessariamente portare ad un immediato chiarimento. Allo stato, emerge che il palco dell’Ariston si e’ trasformato, con il consenso e beneplacito proprio della Rai, in una tribuna elettorale”.

Infine il messaggio di Zelensky: “Il messaggio del presidente Ucraino sarà verso l’1.15 circa. Vediamo se poterlo anticipare, ma allo stato attuale credo di no. Avevo già detto che qualsiasi comunicazione sarebbe avvenuta a fine gara, quindi mi piacerebbe mantenere questa cosa, e non credo che verrà cambiato”.