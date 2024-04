Amici, uno dei ragazzi investito da un’auto pirata

Bruttissima notizia per un concorrente molto amato dell‘edizione 2021-2022 del programma Mediaset, Amici. Qualche ora fa, il vincitore di quella edizione, Mattia Zenzola, ha rivelato sui social di essere stato vittima di un brutto incidente. Il sinistro è avvenuto è capitato mentre era in auto, sulla via del ritorno a casa, dopo uno stage sostenuto a Melfi, in provincia di Potenza.

Il messaggio di Mattia Zenza

Il ballerino ha pubblicato una storia su Instagram, in cui si vede la sua automobile, danneggiata nella fiancata. Nella storia successiva, Zenzola ha raccontato la dinamica dell’incidente.

”Mi riempirebbe il cuore immaginare un mondo nel quale una persona che si schianta (con tanto di stop) contro un’auto, si fermasse almeno a dare soccorso invece di scappare via senza pietà. Scrivo questo semplicemente per sensibilizzare, per sperare che nessuno di noi si permetta mai di fare una cosa simile. Ringrazio chi si è fermato a dare una mano senza pensarci due volte, chi si è fermato anche solo per chiedere se fosse tutto a posto. Grazie a tutte le persone per i messaggi che sto ricevendo, non preoccupatevi è tutto ok”.

