Cortina, Renzi attacca Conte: “Non puoi aizzare il popolo”

Nonostante il Capodanno sia trascorso già da qualche giorno, non accennano a placarsi le furiose polemiche scoppiate intorno al cosiddetto ‘caso Cortina’. A finire nella bufera mediatica e politica è stato Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti deciso di trascorrere le festività di inizio anno nello splendido scenario dolomitico di Cortina d’Ampezzo, insieme alla sua compagna Olivia Paladino. Ma la loro scelta di soggiornare in un lussuoso hotel a 5 stelle, proprio come quelle del Movimento, li ha fatti diventare oggetto di un mare di critiche. Tra i più duri contro l’ex premier è il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi.

Conte a Cortina, ancora polemiche

A mettere nei guai Giuseppe Conte sono state alcune fotografie pubblicate da Dagospia che immortalano il leader pentastellato mentre si gode le vacanze invernali insieme alla compagna all’Hotel Savoia, dove si pagano fino a 2500 euro a notte per una suite. “Da quando è diventato un vero leader di sinistra, da avvocato del popolo si è trasformato in un viveur extra-lusso”, si legge sul blog di Roberto D’Agostino. E così i social network si sono scatenati.

Nel mirino è finita la presunta ipocrisia di Giuseppe Conte che si dichiara paladino del reddito di cittadinanza, criticando i vip presenti alla Prima della Scala di Milano mentre lui si trovava alla mensa dei poveri, per poi però finire in uno dei più lussuosi alberghi di Cortina. Ad affondare il colpo contro di lui ci pensa poi anche Matteo Renzi che casualmente si trovava a Cortina proprio negli stessi giorni.

Tocca al Corriere della Sera stavolta a svelare un retroscena sulle parole pronunciate dal leader di Italia Viva durante una delle cene tra vip a cui ha partecipato insieme alla moglie durante le sue vacanze dolomitiche. “È legittimo andare negli hotel 5 stelle. – avrebbe dichiarato sibillino Renzi – Quello che non è legittimo è giocare sulla rabbia della gente aizzando il popolo del reddito di cittadinanza contro gli altri politici che vanno negli hotel 5 stelle. Questo è moralismo senza morale”.

Secondo quanto riporta il Corriere, inoltre, lo stesso Renzi sarebbe pronto a presentare una causa con richiesta danni in sede civile contro Conte per alcune dichiarazioni “totalmente false” fatte dal leader M5S sull’uso di jet privati da parte del suo rivale politico. Chi invece prova a placare le roventi polemiche è il sindaco di Cortina. “Conte? Ognuno è libero di fare quello che vuole. – dichiara Gianluca Lorenzi – Abbiamo avuto ministri, parlamentari, non sono io di certo che devo dire loro dove devono andare. Quello che mi interessa è che la politica sia ritornata a Cortina”.

