Andrea Giambruno, il compagno della premier Giorgia Meloni, finisce nel mirino di Striscia la Notizia. E per lui sono dolori. Il tg satirico di Canale 5 da qualche tempo mostra in sequenza le frasi più imbarazzanti pronunciate dal giornalista. A partire da quella sulla violenza contro le donne (“se ti ubriachi poi il lupo lo trovi”) e da quella sulle variazioni climatiche (se fa caldo “non è una grande notizia”, anche se i valori sono da record). Ieri, invece, Striscia ha mostrato i fuori onda shock della trasmissione Diario del giorno che Giambruno conduce su Rete 4.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli insulta Andrea Giambruno: “Ecco perché mi ricorda la Meloni”

Questo sarebbe, svestito dallo snob, il giornalista (nonché compagno di Giorgia Meloni) Andrea #Giambruno nei fuori onda.



Posso capire la battuta: ma qui c’è volgarità in tutti i sensi, oltre all’atteggiamento da Dio sceso in terra.



Mediaset permette tutto ciò? pic.twitter.com/xRI15R4rEV — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) October 18, 2023

Il fuori onda di Striscia che inguaia Giambruno

Nel video fuori onda della lunghezza di circa un minuto e 30 secondi, Andrea Giambruno, ribattezzato “Giambrunasca” da quelli di Striscia la Notizia, si lamenta delle critiche ricevute per il suo “ciuffo” che “crescerà con gli ascolti”, come aveva già detto in un’intervista al settimanale Chi. “Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo. – sbotta poi Giambruno – ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli”.

Poco dopo arriva la parte del fuori onda che sta facendo più discutere. “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril. – dice Giambruno nel video di Striscia riferendosi al colore della camicia della collega – Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu estoril, non è blu Cina, non ti si addice, tu sei di un livello superiore”.

E poi ancora: “Meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto vederti un po’… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile”, conclude. Una scena che costa ad Andrea Giambruno una inevitabile gogna social.

Leggi anche: Transumanza: Giambruno si scusa ma la toppa è peggiore del buco