Andrea Giambruno finisce nuovamente nel mirino di Striscia la Notizia ed esplode la polemica social. Il tg satirico di Canale 5, ideato da Antonio Ricci, da qualche tempo mostra in sequenza le frasi più imbarazzanti pronunciate dal giornalista. Quella ad esempio sulla violenza contro le donne (“Se ti ubriachi poi il lupo lo trovi”). Oppure quella sulle variazioni climatiche (“Se fa caldo non è una grande notizia”), o sulla “transumanza” dei migranti. Ieri, invece, Striscia ha fatto vedere al suo pubblico i fuori onda della trasmissione ‘Diario del giorno’ che Giambruno conduce su Rete 4. Ma chi è la giornalista in studio, Viviana Guglielmi, che si mostra visibilmente imbarazzata dalle sue battute, anche se cerca di ignorarlo?

Chi è Viviana Guglielmi

Questo sarebbe, svestito dallo snob, il giornalista (nonché compagno di Giorgia Meloni) Andrea #Giambruno nei fuori onda.



Posso capire la battuta: ma qui c’è volgarità in tutti i sensi, oltre all’atteggiamento da Dio sceso in terra.



Mediaset permette tutto ciò? pic.twitter.com/xRI15R4rEV — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) October 18, 2023

Nata nel 1977 a Sanremo, ma cresciuta nel bergamasco, Viviana Guglielmi ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. Nel 2008 lavora ad Antennatre con il programma ‘Azzurro Italia’. Dal 2010 le viene affidata la conduzione della trasmissione Happy Hour, in onda su Tele Lombardia. Ha inoltre collaborato anche per diverse testate, da Il Giornale alla rivista Style. In televisione è apparsa anche su Inter Channel, Sistal Tv, Gazzetta TV e, infine, su Tgcom24.

La giornalista Viviana Guglielmi è divenuta in poche ore una sorta di eroina del web perché, mentre Andrea Giambruno si esibisce in una serie di battute di dubbio gusto, lei resta impassibile. “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril. – esclama ad un certo punto il compagno della Meloni nel video di Striscia, facendo riferimento al colore della camicia della collega – Una donna acculturata come te dovrebbe saperlo che si chiama blu estoril, non è blu Cina, non ti si addice, tu sei di un livello superiore”.

E poi ancora, Andrea Giambruno sembra senza freni: “Meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto vederti un po’… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile”. Alla fine il conduttore si placa, mentre Viviana Guglielmi non sembra nemmeno fare caso alla sua esibizione.

