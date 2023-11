Andrea Giambruno avrebbe cambiato vita e casa dopo la pirotecnica separazione dall’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto è stato costretto a lasciare il ruolo di conduttore di ‘Diario del giorno’ su Rete 4. Secondo quanto si apprende, inoltre, il giornalista di Mediaset non abiterebbe più insieme alla premier e alla figlia Ginevra. Secondo l’indiscrezione pubblicata da alcune fonti giornalistiche, Giambruno potrebbe essere ritornato ad abitare in Lombardia, sua terra di origine. Il 42enne è infatti originario di Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

La nuova casa di Andrea Giambruno

La sua famiglia viene da lì. Anche se l’ex conduttore è nato a Milano. Andrea Giambruno, come noto, è rimasto comunque autore della trasmissione ‘Diario del giorno’, che va in onda dallo studio 2 del Centro Safa Palatino di Roma. Quindi professionalmente gli risulterebbe difficile lasciare la Capitale per tornare nella provincia lombarda. Ma, visto il polverone mediatico che ha fatto seguito ai fuori onda di Striscia la notizia, appare davvero eccessivo parlare di tranquillità. Soprattutto dopo le ulteriori recenti dichiarazioni di Antonio Ricci. “Se parla lui è un casino”, ha rivelato il papà del tg satirico di Canale 5. Insomma, non è improbabile che la faccenda riservi ulteriori sorprese a stretto giro di posta.

