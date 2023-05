Andrea Giambruno, la confessione del compagno della Meloni: “Ecco i vantaggi che ho a stare con lei” Politica

Andrea Giambruno torna a far parlare di sé, cercando di spostarsi dall’ombra che gli fa la sua ingombrante compagna Giorgia Meloni. Il padre di Ginevra rilascia un’intervista al quotidiano Il Foglio in cui si lascia andare ad alcune rivelazioni anche sulla vita privata trascorsa insieme al presidente del Consiglio e sui vantaggi che ne trae. Ma Giambruno ne ha anche per chi ha criticato duramente la scelta della Meloni di non tenere una conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto lavoro, sostituita da un video postato sui social.

Leggi anche: Andrea Giambruno, il compagno della Meloni si confessa: “Devo accudire una bimba” “Magari il Decreto Lavoro ho chi me lo spiega se poi ne devo parlare in tv. – così Andrea Giambruno descrive ironicamente i vantaggi che ha nello stare insieme a Giorgia Meloni – E magari ho fonti tra i suoi collaboratori che a me, come immagino ad altri, possono dare delucidazioni o dritte. Non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione. Non faccio la vittima perché non rientra nel mio carattere, ma faccio il giornalista da 15 anni”. Andrea Giambruno promuove il video della Meloni Parlando del video pubblicato dopo il Cdm svoltosi nel giorno della Festa dei lavoratori, Andrea Giambruno ritiene che la Meloni “ha una comunicazione che funziona molto bene e che si è inventata questa trovata che ha spaccato. Doveva farsi riprendere dentro a una salumeria? In mezzo ai prosciutti? È il Presidente del Consiglio, basta con questo pauperismo”.

“Faccio questo nella vita e non sono un robot. – replica piccato al giornalista che gli fa notare di aver rilanciato per primo il video della compagna – Non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione. Ora, capisco che sono il compagno di Giorgia Meloni, ma non era un video di mia nonna. Era del premier. Do un giudizio tecnico e non politico: è stata una bella mossa ed è giusto che sia stato girato a Palazzo Chigi, che è la casa degli italiani. Insomma, erano altri che facevano finta di servire le pizze ai tavoli. Giorgia non è una che si è trincerata nel Palazzo. Ha un’agenda fittissima. E ne so qualcosa. Basta seguirla, almeno una volta a settimana parte per impegni istituzionali. Ha un gradimento personale altissimo tra la gente. E non lo dice Andrea Giambruno”, conclude.

Leggi anche: Andrea Giambruno, il compagno della Meloni cambia ruolo a Mediaset