Andrea Spinelli, il noto viandante pordenonese autore di numerosi libri di successo, è morto all’Hospice del Cro di Aviano all’età di 50 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato dieci anni fa. La sua vita è stata segnata dalla sua passione per il camminare, che lo ha portato a percorrere innumerevoli chilometri a piedi in Italia e in Europa, nonostante la sua malattia.

Nei suoi libri, come ‘Se cammino, vivo’, ‘Il caminante’ e ‘Camminatore, pellegrino e viandante’, Andrea Spinelli ha raccontato della sua battaglia contro il tumore e di come il camminare gli abbia permesso di tenere a bada la sua patologia. Il movimento quotidiano gli ha dato la forza di affrontare la sua malattia e di continuare a vivere nonostante le prognosi dei medici fossero poco incoraggianti. Ora purtroppo è morto.

Come lui stesso raccontava: “Nell’ottobre del 2013 mi avevano dato venti giorni di vita. Da allora ho fatto oltre due anni di chemio contro il tumore che avrebbero steso chiunque. Ma io non mi arrendo”. Andrea Spinelli è stato ribattezzato il Forrest Gump contro il cancro per la sua straordinaria forza di volontà. E per la sua capacità di sfidare le difficoltà e le avversità della vita.



La sua passione per il camminare gli ha permesso di percorrere più di 18.000 chilometri a piedi, diventando un caso clinico unico al mondo. Nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, Spinelli ha continuato a camminare nella Valcellina, dove viveva con la moglie in un camper dopo aver venduto l’appartamento. Il fatto che Andrea Spinelli sia morto di tumore rappresenta una grande perdita per la comunità locale. E per tutti coloro che hanno letto i suoi libri e sono stati ispirati dalla sua straordinaria forza di volontà. Come egli stesso ha scritto in uno dei suoi libri: “Camminare è la mia terapia, la mia medicina, il mio modo di vivere”.

