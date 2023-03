“Tumore al cervello”, terribile notizia per la popolare cantante inglese

“Ho un tumore al cervello”, la terribile notizia per la popolare cantante inglese. Linda Nolan, molto amata dal pubblico britannico, si è confessata durante la trasmissione “Good Morning Britain”. L’artista convive con il cancro e le metastasi da ben 18 anni. La prima diagnosi risale al 2005. Oggi le metastasi del suo tumore al fegato si sono estese al cervello. L’autrice di Sexy Music e di numerosi altri successi pop e dance oggi ha 64 anni e si è trasferita a casa della sorella. “Il mio equilibrio è compromesso”, ha detto, e “Non mi arrendo. Sono ottimista. Perderò i capelli per la quarta volta”.

Linda Nolan (prima a sinistra) nel gruppo The Nolans

Linda Nolan e l’annuncio del suo tumore al cervello

Nolan ha un raro tumore alla gamba dal 2005. Da allora ha superato ben tre recidive, ma adesso le metastasi sono arrivate al cervello. È stata ospite allo show del mattino, “Good Morning Britain”, durante il quale ha dichiarato: “Voglio dirvi che sfortunatamente il cancro si è diffuso al cervello e questo, ovviamente, è spaventoso perché non ci sono molti altri trattamenti se non la chemioterapia. Non mi arrendo. Sono ottimista. Perderò i capelli per la quarta volta”.

“Sono tornata a vivere con mia sorella il cancro al cervello stava compromettendo il mio equilibrio e ho avuto tre cadute piuttosto brutte. Ho comprato una sedia a rotelle, stiamo preparando le cose per l’inevitabile. È un viaggio spaventoso da fare questo. Non so quanto tempo mi resta, e non sono io ad essere pessimista, ma non lo so, nessuno di noi lo sa davvero. Quindi per me è importante sfruttare al massimo ogni giorno e trascorrerlo con le persone che amo. Basta essere positivi“.