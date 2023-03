“Ho il cancro”, il terribile annuncio dell’attore di Hollywood

“Soffro di un cancro al sangue”, il terribile annuncio dell’amatissimo attore di Hollywood, Sam Neill. “Forse sto morendo, sono al terzo stadio per una grave forma di cancro al sangue”. Il celebre attore ha rivelato la sua malattia nel libro che sta per pubblicare. Neill ha 75 anni e una lunga carriera alle spalle. Il suo personaggio più amato è quello del paleontologo avventuriero Alan Grant di Jurassic Park.

“Il fatto è che sono malato. Forse sto morendo. Devo accelerare“. Sam Neill ha rivelato la terribile notizia nel suo libro autobiografico, in uscita negli Stati Uniti la prossima settimana. “Te l’avevo mai detto?”, è il titolo e comincia proprio con la riga che abbiamo riportato. L’amatissimo attore di Hollywood ha redatto il suo libro proprio in conseguenza della diagnosi. Ha ricevuto la notizia di avere un linfoma non Hodgkin a inizio 2022. Ha voluto scrivere la sua autobiografia proprio per reggere alla chemioterapia e ai tempi infiniti che occorrono per sottoporsi alle cure.

Sam Neill negli anni 90

L’attore ha dichiarato al Guardian che non è in remissione, e che anzi ha superato il terzo stadio della malattia. La fine è vicina, dunque, ma dice anche di non voler interrompere le cure e di voler andare fino in fondo. “Non posso fingere che l’anno passato non abbia avuto la sua parte di momenti bui”. Sam Neill ha 75 anni ed è originario della Nuova Zelanda. Il suo volto è impresso nell’immaginario fantastico e distopico degli anni Ottanta e Novanta. Nella sua lunghissima carriera, infatti, Sam Neill ha lavorato con numerosi grandi registi del genere, tra i quali David Cronenberg e Steven Spielberg. Con quest’ultimo, ha avviato la saga dei film sui dinosauri, Jurassic Park, nel corso della quale ha vestito i panni del protagonista, il paleontologo avventuriero, Alan Grant.