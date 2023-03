Concita De Gregorio, la rivelazione a Belve: “Porto una parrucca, ecco perché”

Belve continua a riservare sorprese e colpi di scena. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani, in onda questa sera su Rai 2, stavolta ha come ospite la giornalista Concita De Gregorio. E anche la attuale conduttrice di In Onda, come del resto tutti gli altri ospiti della Fagnani, non delude le attese facendo una rivelazione scioccante. La De Gregorio racconta infatti di indossare una parrucca a causa di un grave tumore contro cui sta ancora lottando.

Leggi anche: Heather Parisi si confessa a Belve: “Ho subito violenza sessuale” Concita De Gregorio a Belve Concita De Gregorio ospite di Belve “Cosa ha pensato quando hanno scritto che si è fatta lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni?”, domanda ad un certo punto la conduttrice di Belve a Concita De Gregorio. Ed è a quel punto che la giornalista rivela di stare ancora lottando per sconfiggere il cancro dopo l’operazione a cui si è sottoposta nell’agosto scorso. “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli ma adesso porto una parrucca. – replica decisa la giornalista – Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. “Porto una parrucca” “Diciamo però che siamo sulla buona strada. – prosegue Concita De Gregorio – Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”, aggiunge apparentemente disinteressata al fatto di essere costretta a indossare una parrucca. È stato difficile per lei rivelare di avere un tumore al figlio che vive in Australia: “A quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”.

Poi, cambiando decisamente argomento, Concita De Gregorio ammette con Francesca Fagnani di essere rimasta molto infastidita quando il collega Alessandro Sallusti la chiamò per nome, anziché per cognome. “È una questione di contesto e di consenso. – si sfoga a Belve – Con i miei lettori stabilisco un rapporto confidenziale, dispongo del mio nome perché voglio farlo. Con le donne usano soltanto il nome, mai il cognome. Questa falsa confidenza ha un sotto testo, il non detto è derubricarti a una persona intima e non conferirti autorevolezza”. Infine, la De Gregorio parla del suo rapporto trentennale con il marito Alessandro Cecioni: “Noi siamo una coppia solidale. Sono trent’anni che siamo insieme, ci vogliamo molto bene. In trent’anni le cose cambiano e tante cose succedono, ma io non posso governare il desiderio e il pensiero dell’altro”.

Leggi anche: Al Bano a Belve: “Putin ha ragione”