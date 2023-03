Heather Parisi si confessa a Belve: “Ho subito violenza sessuale”

Davvero un’ospitata movimentata quella di Heather Parisi a Belve. Durante la registrazione dell’ultima puntata del programma di Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, un ufficiale giudiziario si è presentato in sala per obbligare la ex showgirl a pagare un risarcimento. La vicenda riguarda la causa per diffamazione che il dirigente Rai, Lucio Presta, ha vinto nei suoi confronti. Ma sono le rivelazioni fatte dalla Parisi in studio a colpire in modo particolare in pubblico. Soprattutto quando racconta di aver subito violenza sessuale.

Heather Parisi a Belve

“Ho subito violenza fisica, sessuale e psicologica. – così Heather Parisi stupisce tutti a Belve – Parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda. La conduttrice le domanda allora se stia facendo riferimento al suo compagno di allora. “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco”, replica decisa la sua ospite. “Non cerco vendetta”, precisa poi rispondendo alla domanda sul perché non abbia mai denunciato l’accaduto. Francesca Fagnani la accusa di averlo protetto. “Non ho protetto lui, ho protetto me”, taglia corto la Parisi.

“No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. – così Heather Parisi risponde ad un’altra domanda della conduttrice di Belve sul suo trasferimento in Asia per problemi finanziari – Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui”. Poi, parlando della sua infanzia, racconta che suo padre “se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola”.