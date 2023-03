Heather Parisi pizzicata in studio, cos’è successo

L’ex soubrette Heather Parisi pizzicata mentre registra in studio. Ecco cos’è successo al volto noto e amatissimo della televisione degli anni Ottanta e Novanta. Durante la registrazione della puntata di Belve con Federica Fagnani, un ufficiale giudiziario si è presentato in sala per obbligare Parisi a pagare un risarcimento. La vicenda riguarda la causa per diffamazione che il dirigente Rai, Lucio Presta, ha vinto nei suoi confronti. Il dirigente affida l’esultanza per l’avvenuto a un tweet. Ecco cos’è accaduto.

Finale mesto….cara @heather_parisi pic.twitter.com/S14xV96vhz — ellepi_one 🇮🇹 (@PrestaLucio) March 13, 2023 Il tweet di Lucio Presta all’indirizzo di Heather Parisi

Heather Parisi raggiunta da un ufficiale giudiziario mentre registra in studio

La showgirl Heather Parisi, da tempo residente a Hong Kong, è stata nelle sedi Rai di Roma per registrare l’intervista con Federica Fagnani e per la puntata di “Bendetta Primavera” con Lorella Cuccarini. Oltre a una vacanza a Cortina. A questo punto è stata costretta a versare la somma dovuta da diversi anni al manager Lucio Presta. Quest’ultimo ha scritto un post al vetriolo nel quale ha descritto la situazione.



“Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto. Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai …Vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”.



Heather Parisi durante l’intervista a Belve, quando un ufficiale giudiziario l’avrebbe raggiunta

La condanna per diffamazione per Hather Parisi, i retroscena

Il racconto del manager televisivo, Lucio Presta, si riferisce a un fatto del 2017. Quell’anno, nonostante alcuni accordi, la Rai decise, come da contratto, di non trasmettere “Blind Maze – Ragazzi con la pelle sottile”, diretto da Parisi. Appresa la notizia, Parisi decide di lasciare l’agenzia di Presta, “Arcobaleno Tre”, pubblicando alcuni post contro il manager e suo figlio, Niccolò, che vengono giudicati diffamatori. Parisi è così obbligata a pagare “una somma ingente”, che evidentemente non aveva saldato finora. Non è chiaro il riferimento al suo “mentore” nel tweet di Presta, ma è plausibile pensare che il messaggio sia arrivato.