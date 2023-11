Andreas Muller e Veronica Peparini, scoperto il problema con la gravidanza: situazione seria

La gravidanza della coreografa Veronica Peparini prosegue con qualche apprensione.Qualche giorno fa Andreas Muller, il compagno, aveva fatto un post Instagram nel quale aveva rivelato che erano sorti dei problemi senza però specificare quali. Ora la coppia ha deciso di rassicurare i fan.

Veronica spiega: “Forse dovrò sottopormi a un intervento”

Sui social di entrambi, è apparsa una storia che spiega in breve la delicata situazione: “E’ scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore, poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole […]. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale”. La situazione potrebbe tornare regolare ma, spiega la Peparini “se così non fosse bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non ancora sapere quale esito porterà”:

“Le gravidanze gemellari sono più delicate”

I due continuando spiegando la delicata situazione che li vede protagonisti: “Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Motivo per cui stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore“.

Veronica e Andreas: “Vogliamo solo ottimismo”

La coppia ha concluso ribandendo: “Volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che non di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web. VOGLIAMO SOLO POSITIVITA’ E OTTIMISMO“, scritto tutto maiuscolo per rimarcare la forza di questo auspicio.

