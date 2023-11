Dopo una presunta proposta di matrimonio arrivata alle Maldive, che ha fatto insorgere non pochi dubbi, ora esplode il nuovo gossip secondo cui Belen Rodriguez avrebbe intenzione di mettere su famiglia con Elio Lorenzoni. “Voglio un figlio da lui”, avrebbe fatto sapere Belen, come riportano diverse testate di gossip. La romantica vacanza alle Maldive sarebbe dunque stata una rivelazione in questo senso per la showgirl argentina e per l’imprenditore bresciano, che si frequentano regolarmente dallo scorso giugno e che starebbero ora pensando seriamente di avere un figlio insieme.

Leggi anche: Belen in clinica a Padova, è panico sulle sue condizioni di salute

Belen, il gossip sulla gravidanza

Nelle ultime settimane le indiscrezioni, non confermate, hanno riferito di una presunta gravidanza di Belen Rodriguez, che tuttavia ha prontamente smentito. “Non sono incinta, sono solo serena”, ha fato sapere direttamente ad un fan via social, annunciando per altro il suo imminente ritorno in tv: “Torno presto, tra poco poco. Manca sempre meno e ritorno”. Insomma, al momento la showgirl, già madre di due figli, Santiago e Luna Marì, non starebbe per diventare mamma per la terza volta. Ma con Belen, si sa, il vento può cambiare molto in fretta.

Belen ed Elio Lorenzoni, Corona: “Una messa in scena”

Sullo scottante argomento interviene anche Fabrizio Corona, secondo il quale Belen starebbe portando avanti una messa in scena giocando con i suoi fan e lasciando intendere di essere in procinto di sposare Elio Lorenzoni. Il gossip è stato inoltre alimentato dalla foto di un anello di diamanti indossato all’anulare sinistro. A corredo un allusivo “SI”. Eppure nei giorni successivi Belen avrebbe spostato l’anello sull’altra mano. Sarà il tempo a svelare il futuro della coppia, che per il momento è raggiante di felicità. L’imprenditore pare essersi rivelato una vera e propria ‘cura’ per Belen.

Leggi anche: Belen sta male, lascia i figli ai genitori e si trasferisce da Elio