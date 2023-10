Le voci sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez si fanno preoccupanti. Da settimane si parla di un suo malessere e, adesso, arriva l’indiscrezione sul presunto ricovero. “Belen è in clinica a Padova, l’avvistamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa”, riferisce il Gazzettino. Non è chiaro, però, mancando ulteriori dettagli, se la Rodriguez sia ricoverata presso l’ospedale padovano o se l’argentina si sia recata in clinica per fare visita a qualcuno. Di sicuro le voci sul suo stato di salute precario alimentano la notizia. “Sta male”, aveva detto Fabrizio Corona a Domenica In. Dimagrita e provata psicologicamente dal fallimento matrimoniale, la Rodriguez avrebbe affidato i figli, Santiago e Luna Marì, ai rispettivi padri per rifugiarsi a casa del compagno Elio, a Brescia.

Belen Rodriguez, la risposta della clinica

Alla luce delle ultime indiscrezioni circolate in rete, però, la “fuga” da Milano potrebbe nascondere altro. La clinica padovana, contattata dal Gazzettino, non ha né confermato né smentito la notizia su Belen. “Non parliamo e non diamo informazioni sui pazienti”, hanno fatto sapere dall’ospedale. Al momento la famiglia fa quadrato attorno a lei. I fan sperano che a dare notizie sulle sue condizioni sia proprio Belen attraverso i suoi canali social, che da giorni sono disattivati, alimentando timori e dubbi sul suo stato di salute.