Massimo Giletti ritorna in Rai. L’annuncio con un simpatico siparietto durante il programma Viva Rai 2, condotto da Giuseppe Fiorello. Lo showman si presenta in un video con l‘elmetto giallo di protezione, i guanti rossi e gli occhiali protettivi. Sta costruendo insieme agli altri operai la base del nuovo glass che ospiterà la trasmissione di “Ciuri” dal prossimo 6 novembre. Ora, infatti, il programma è in diretta solo su Rai Play. “Il direttore mi ha detto che le porte per me sono aperte, ma che devo fare un passo indietro, ripartire dal basso. Ed eccomi, sono pronto!“. Poi la conferma arriva direttamente dell’amministratore delegato Sergio Roberto. (continua dopo la foto).

Massimo Giletti durante l’annuncio su Viva Rai 2

Ufficiale: Massimo Giletti ritorna in Rai

Arriva anche la conferma dell’ad: Massimo Giletti ritorna in Rai. In conferenza stampa, dove l’ad Sergio Roberto ha dovuto affrontare le spinose questioni De Girolamo e Insegno, andati male più del previsto, arriva anche la conferma. “Sì sì, confermo, lo rivedremo presto in Rai, Giletti, dal 2024”. Ulteriori indiscrezioni di corridoio lo vedrebbero su Rai Due da gennaio, il martedì sera.