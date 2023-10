Caldo torrido fino al weekend, poi cambia tutto Cronaca

Previsioni meteo: caldo nel weekend, poi cambia tutto. Arriva il ciclone Medusa, con burrasca e pioggia abbondante. L’analisi de IlMeteo.it. Dalla prossima settimana, il ciclone “Medusa” farà la sua comparsa. Questo è un vortice ciclonico profondo che genererà una forte burrasca atlantica, portando un periodo di maltempo caratterizzato da venti e temporali, con possibilità di neve sulle montagne. Questo cambio meteorologico sarà accompagnato da un significativo calo delle temperature, riportandoci ai valori tipici per la stagione, dopo le anomalie delle ultime settimane. (continua dopo la foto)

Il vortice di Medusa in arrivo Le previsioni meteo: caldo nel weekend, poi cambia tutto La settimana nelle previsioni meteo, caldo nel weekend, poi cambia tutto con l'arrivo del ciclone Medusa. La transizione avverrà a livello emisferico già nel corso del weekend. Tra Groenlandia e Islanda, una corrente d'aria fredda e instabile si muoverà verso sud, alimentando il ciclone atlantico noto come "Medusa." Questo ciclone si dirigerà direttamente verso la Penisola Iberica, dove si intensificherà ulteriormente. Dal centro del sistema di bassa pressione, si svilupperà una forte perturbazione che si sposterà rapidamente verso l'Italia trainata dai venti occidentali oceanici. A causa delle temperature ancora elevate dei mari e dello scontro tra diverse masse d'aria, esiste il rischio di forti temporali, con possibili piogge abbondanti e grandinate. Aggiornamenti recenti hanno confermato la potenziale intensità dei fenomeni meteorologici. Aumenta dunque il rischio di temporali persistenti che potrebbero colpire le stesse aree per diverse ore a partire dalla serata di lunedì 16 ottobre. E persisterà durante martedì 17 e mercoledì 18. Grazie al calo delle temperature, si prevede anche la formazione di neve sulle montagne, in particolare sulle Alpi centro-occidentali, a partire dai 2000 metri di quota, un cambiamento gradito dopo la prolungata estate fuori stagione.

Le zone più colpite saranno il Nord, i settori tirrenici (Toscana, Lazio, Campania) nelle giornate di Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19. Non è escluso il rischio di allagamenti in alcune aree. Le piogge coinvolgeranno comunque molte regioni del Centro-Nord, segnando l’arrivo della prima vera burrasca autunnale. Oltre alle precipitazioni, ci aspettiamo anche un significativo calo delle temperature, mettendo fine al prolungato caldo fuori stagione che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. L’Autunno si farà sentire in Italia.

