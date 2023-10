Ascolti Rai, il programma di De Girolamo a picco, non la salva neanche l’intervista al marito Media e TV

Nunzia De Girolamo a picco negli ascolti Rai. L’ex parlamentare sta affrontando difficoltà nella sua nuova avventura televisiva. Il suo talk show “Avanti popolo”, trasmesso per la prima volta ieri sera, mercoledì 11 ottobre, su Rai 3, ha ottenuto solo il 3,6% di share con 522mila spettatori totali. E questo nonostante il “piatto forte” fosse un’intervista al marito, Francesco Boccia, che era anche un vecchio avversario dell’ex deputata di Forza Italia, avendo lui una lunga militanza nel Pd. Lei è di destra, lui è di sinistra, formano una coppia politica che ha sempre suscitato curiosità nel pubblico. De Girolamo ha puntato sull’idea di “diversi è bello”, ma non ha incontrato il gusto del pubblico. Numeri impietosi, se confrontati con gli altri. (continua dopo la foto)

È flop: Nunzia De Girolamo a picco negli ascolti Rai "Avanti popolo " è un flop: Nunzia De Girolamo a picco negli ascolti Rai. La sua trasmissione ottiene solo il 3,6% di share, cioè 522 mila spettatori totali. Per quanto riguarda gli ascolti della serata precedente, nella fascia di prima serata, la fiction di Rai1 intitolata 'Morgane – detective geniale' ha registrato 2 milioni e 522 mila spettatori con il 13,9% di share.

Seguita dalla commedia 'Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto' su Canale 5, che ha ottenuto 1 milione e 974mila spettatori con l'11,92% di share. Il programma 'Belve' di Francesca Fagnani su Rai 2 ha raggiunto il 7,7% di share con 1 milione e 235mila spettatori. Su Italia 1, 'Le Iene' hanno registrato 1 milione e 158mila spettatori con uno share del 9,33%, mentre su Rete4, 'È sempre Cartabianca' è stato visto da 869mila spettatori con il 6,53% di share. Infine, su La7, il talk di approfondimento 'diMartedì' ha raggiunto 1 milione e 274mila spettatori con l'8,1% di share.

Chiamato in causa, l’amministratore delegato Rai ha annunciato che è ancora presto per prendere provvedimenti, ma che non sopporta che il suo lavoro sia bollato semplicemente come una non brillante programmazione di “TeleMeloni”, complice anche il flop di Pino Insegno.



