Belve, volano stracci tra la figlia di Wanna Marchi e Francesca Fagnani

Lite tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile a Belve. La figlia di Wanna Marchi ribadisce che coloro che giocano alla lotteria “sono cogl***i”. La conduttrice, però, ribatte: “Se non entro in tabaccheria e mi minaccia di malocchio sono una cogl***a?“. A rischiare erano soprattutto persone vulnerabili e fragili, ribadisce Fagnani. Molte le ombre sulle trasmissioni e sui metodi aggressivi del duo Marchi-Nobile. Ma la truffatrice non vuole concedere un millimetro, facendo scoppiare un vero e proprio incendio in trasmissione. Leggi anche: Tragedia di Mestre, eseguita l’autopsia sull’autista, ecco com’è morto. Stefania Nobile e Francesca Fagnani Violenta lite tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile a Belve In onda stasera la puntata con la lite tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile a Belve. Nobile insiste che non c’è stata alcuna minaccia nel suo approccio e fa notare che se qualcuno avesse accusato qualcun altro di avere il malocchio e chiesto denaro in cambio, chiunque cedesse sarebbe stato considerato “coglione,” mentre chi rifiutava sarebbe stato considerato “furbo.” Sottolinea che le persone coinvolte non erano disagiate.

Fagnani, invece, le fa notare che le persone più vulnerabili erano quelle a rischio e suggerisce che non dovrebbe essere compito suo proteggere l’ingenuità altrui. Il duello tra le due prosegue, con la conduttrice sottolineando che le tecniche di vendita di Wanna Marchi e Stefania Nobile erano spesso offensive. Nobile replica che erano invece realistiche, e si difende dall’accusa di aver giocato sulla fragilità altrui.

“Non offensive, realiste”, la replica. La conduttrice ricorda che le due televenditrici apostrofavano i telespettatori con ‘fate schifo’: “Vogliamo dire che son belli? li mettevamo davanti allo specchio”, replica l’ospite, che risponde anche alle domande sulle vicende giudiziarie e i processi. “A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso: 15 novembre, 24 gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”.

Sulla sua vita privata, Stefania Nobile racconta del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di sua madre, e confessa: “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente”. La Fagnani chiede: ma quindi era tutto proprio finto? E Nobile: “Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata”. La conduttrice insiste: “Quanto vi hanno dato per il matrimonio?”. “Cinquanta milioni di lire a testa”. Nel 1990? “Cinquanta milioni di lire a testa, per quattro“.

