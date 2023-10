Allarme Iban Swap, la truffa che può svuotare il conto corrente: ecco come difendersi

Ogni volta che ci sediamo al pc o prendiamo in mano il cellulare per svolgere operazioni bancarie o acquisti in rete, corriamo il rischio di incappare in qualche truffa. Alcune sono ormai note ed è facile difendersi, altre sono invece molto più pericolose: negli ultimi mesi, gli allarmi della polizia informatica si sono moltiplicati, in particolare nei confronti dell’ultima frontiera della cybertruffa, ovvero il cosiddetto “Iban swap” (letteralmente “scambio di Iban”). Si tratta di un meccanismo che può svuotare letteralmente il conto in banca delle vittime e che ha un’origine precisa: una mail nella quale si segnala una fattura da pagare, con un file Excel in allegato. Ecco tutto quello che c’è da sapere per evitare guai. (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio il file allegato alla mail è, in realtà, un malware che si installa nel browser dell'utente al momento dell'apertura, una sorta di cavallo di Troia funzionale allo svolgimento della truffa. Non appena l'utente decide di autenticarsi virtualmente presso un'area riservata della propria banca, infatti, ecco che il virus è procede a modificare i dati del beneficiario di un pagamento.



Senza accorgersi di nulla, la vittima penserà così che le operazioni disposte attraverso l'app della propria banca siano andate a buon fine. Niente di più sbagliato, invece, visto che il destinatario sarà stato modificato a sua insaputa. Per evitare guai, il primo consiglio è non aprire mail contenenti messaggi e file sospetti e, allo stesso tempo, aggiornare i sistemi antivirus e antimalware.