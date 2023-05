È morto all’età di 59 anni Andy Rourke. L’ex bassista degli Smiths era malato da tempo. A portarselo via è stato un cancro al pancreas. A dare per primo la triste notizia sui social è stato l’ex chitarrista della band Johnny Marr. Rourke era entrato a far parte del gruppo pop-rock britannico poco dopo che lo stesso Marr e il cantante Morrissey avevano formato la band. Vi rimase fino allo scioglimento nel 1987. Ad eccezione di un brevissimo periodo nel 1986 quando dovette fare i conti con la sua dipendenza da eroina. Ora sono in molti a ricordarlo commossi.

“È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia con cancro al pancreas. – questo il post pubblicato da Johnny Marr su Twitter – Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento”. Ma a ricordare l’ex bassista degli Smiths appena morto è anche l’ex batterista della band, Mike Joyce.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz